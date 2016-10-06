Для борьбы с терроризмом в армию можно будет пойти на несколько месяцев

Для службы в армии в целях участия в операциях по борьбе с терроризмом, в том числе за рубежом, можно будет заключать краткосрочные контракты

Для службы в армии в целях участия в операциях по борьбе с терроризмом, в том числе за рубежом, можно будет заключать краткосрочные контракты. Соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», подготовленные Министерством обороны, одобрила в понедельник правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Срок этих контрактов – на время выполнения боевой задачи и не более года. Как говорится в размещенном на сайте правительства пояснении, сейчас краткосрочные контракты можно заключать только при чрезвычайных обстоятельствах (ликвидация последствий стихийных бедствий, восстановление конституционного порядка и т. п.) и при проведении операций по восстановлению мира и безопасности, но не в антитеррористических операциях, в том числе зарубежных. Стандартные же контракты в Вооруженных силах заключаются на пять лет (при поступлении на должность, которую по штату должны занимать офицеры и прапорщики) либо на два-три года (на должности солдат и сержантов). Новый законопроект разрешает заключать такие краткосрочные контракты не только с военнослужащими запаса, но и с солдатами-срочниками, если им осталось служить по призыву менее месяца.

В целом же поправки должны помочь решить проблему «формирования сводных и нештатных подразделений и укомплектования их в короткие сроки», что требуется для «оперативного решения краткосрочных, но важных задач, связанных с их участием в операциях по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций», подчеркивается в пояснительной записке.

Ранее СМИ неоднократно писали о частных военных компаниях (ЧВК), которые нанимают отставных военных для решения ряда задач в Сирии в интересах российских Вооруженных сил. По мнению бывшего контрактника одной из таких структур, который занимался обучением разминированию военнослужащих сирийской армии, лучше, если Минобороны наберет согласно предлагаемым поправкам «сводные и нештатные подразделения», чем если оно будет пользоваться услугами ЧВК в условиях, когда в России нет законодательства, регулирующего их деятельность. Лучше будет и для людей (хотя зарплата в ЧВК достаточно высокая): у них нет никаких госгарантий на случай гибели, ранения или плена, а их взаимодействие с армейскими структурами юридически не подкреплено.

Речь идет не столько о ЧВК, сколь­ко о том, что армии в Сирии остро не хватает людей некоторых военных специальностей (авиатехники, ремонтники бронетехники и т. д.), а из запаса эти люди в армию идут неохотно, так как не хотят служить два года, уточняет человек, близкий к российскому Министерству обороны.