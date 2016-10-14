Путин поручил кабмину утвердить схему подходов к мосту через Керченский пролив

Путин поручил правительству России утвердить схему организации авто- и железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Об этом говорится в списке поручений президента по итогам заседания президиума Государственного совета.

Кроме того, правительству поручено решить вопросы о создании дополнительной энергетической инфраструктуры с учетом планируемой электрификации железных дорог на территории Крымского полуострова, а также об организации регулярного воздушного и морского сообщения и морских круизов между городом Сочи и городами Крыма, начиная с курортного сезона 2017 г. Соответствующие доклады кабмину необходимо подготовить до 1 марта 2017 г.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 г.» без привлечения внебюджетного финансирования. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 г. между Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань"» Федерального дорожного агентства России и ООО «Стройгазмонтаж».

Открытие автомобильного движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 г.