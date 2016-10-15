В Гоа проходят переговоры Путина с премьером Индии

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча проходит в Гоа и длится уже около часа. Позже к главам государств должны присоединиться делегации обеих стран.

Планируется, что переговоры завершатся подписанием совместных документов и заявлением глав государств для прессы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путину, когда он летел на встречу, пришлось совершить посадку в Мумбаи из-за сильного тумана. «Президент провел четыре часа в Мумбаи и при первой же возможности ранним утром вылетел на Гоа», – сказал Песков.