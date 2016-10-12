Индийская ONGC инвестирует в Россию за год $5 млрд

ONGC инвестирует в российскую экономику около $5 млрд за год, сказал генеральный директор ONGC International Нарендра Верма (на фото) на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!»

Всего вложения в три проекта составят около $12 млрд

ONGC инвестирует в российскую экономику около $5 млрд за год, сказал генеральный директор ONGC International Нарендра Верма на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Инвестиции в три проекта составят около $12 млрд. «Только за последний год мы инвестировали $3 млрд в два проекта», - подчеркнул он.

ONGC уже договорилась с «Роснефтью» о покупке у нее 49,9% «Ванкорнефти» и 29,9% «Таас-Юрях нефтегазодобычи». «Общий объем инвестиций - $5 млрд, $4 млрд мы уже инвестировали, осталось еще $1 млрд», - сказал ТАСС Верма.

Индия - один из крупнейших потребителей, а теперь и производителей энергоресурсов. По словам Вермы, это дает большие возможности для сотрудничества с Россией. Меморандум о взаимопонимании, подписанный ранее с «Роснефтью», позволяет говорить о новых совместных проектах, отметил Верма.

В последнее время сектор добычи углеводородов сталкивается с большой неопределенностью из-за понижения цен на нефть. Последние два года - пожалуй, самая длительная депрессия в нефтегазовом секторе, говорит Верма. Сокращение инвестиций уже превысило $1 трлн, и в предстоящие годы это может повлечь за собой колебания спроса и предложения. Индия и Китай выигрывают от снижения цен на нефть в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной возможны сложности.

Новые технологии добычи трудноизвлекаемых запасов и возобновляемая энергетика привели к дисбалансу спроса и предложения на рынке. На глобальном рынке нефти три основных игрока - США, Россия и OПЕК, отмечает Верма. Россия будет выступать в качестве лидера при восстановлении баланса, полагает эксперт.