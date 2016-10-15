ЦРУ готовится к кибератаке против России – NBC News

Администрация президента США Барака Обамы поручила ЦРУ организовать беспрецедентную кибератаку против России, сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке. Отмечается, что эта мера будет ответом на предполагаемое вмешательство российской стороны в президентскую кампанию в США.

Собеседники издания утверждают, что ЦРУ было поручено подготовить и представить в Белом доме варианты масштабной кибератаки, направленной на то, чтобы «запугать и опозорить кремлевское руководство».

Источники не уточнили, какие именно меры рассматривает ЦРУ, но сказали, что управление уже приступило к подготовке операции. Они не исключили, что у ЦРУ может быть множество документов, разоблачающих «сомнительные тактики президента России Владимира Путина».