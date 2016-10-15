Авианосец «Адмирал Кузнецов» сегодня отправится в Средиземное море

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Северного флота России сегодня отправится в Средиземное море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Планируется, что авианосец войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Поход крейсера до пункта назначения займет 4-5 месяцев.

«Адмирал Кузнецов» пока единственный российский авианосец. В составе его авиакрыла новейшие истребители МиГ-29КР и МиГ-29КУБР, а также самолеты Су-33.