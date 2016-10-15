ВМС Британии приведены в повышенную готовность из-за российских крейсеров

В связи с отправкой российской корабельной группировки в Средиземное море Военно-морские силы Великобритании приведены в режим повышенной готовности, сообщает Daily Mail. Корабли пройдут вблизи берегов Великобритании.

Ранее стало известно, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в составе корабельной группировки начали поход в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря.

Британское командование планирует выделить не менее двух кораблей для эскортирования крейсеров. Скорее всего, это будут фрегат «Ричмонд» и эскадренный миноносец типа 45 «Дункан».