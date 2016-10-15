Крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» начали поход в Атлантику и Средиземноморье

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» начали поход в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота России.

В составе той же корабельной группы также большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения.

«Цель похода – обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана», – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в походе длительностью в несколько месяцев будет «совершенствоваться морская выучка и боевая слаженность экипажей», «отрабатываться совместные действия сил корабельной авианосной группы и авиации».