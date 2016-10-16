Следователи проведут осмотр северокорейского судна-нарушителя

Дальневосточное следственное управление на транспорте проводит проверку по факту применения насилия в отношении сотрудника пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Напомним, 14 октября около 22.20 мск в Японском море в исключительной экономической зоне России сторожевой корабль пограничного управления ФСБ остановил северокорейское рыбопромысловое судно «Дае янг 10» с 48 гражданами КНДР. На его борту были обнаружены незаконно добытые водные биологические ресурсы.

«В ходе проведения осмотра неустановленными лицами из числа граждан КНДР применено насилие в отношении сотрудника пограничного управления, в результате которого пострадавшему причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, а также ушибленных ран головы», – говорится в сообщении следственного управления.

Для выяснения обстоятельств следователи отправились в порт Находка, чтобы осмотреть северокорейское судно. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.