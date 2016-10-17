Руководство ДНР «знает имя» заказчика убийства Моторолы

В руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики знают имя заказчика убийства полевого командира Арсена Павлова (Моторолы). Как передает телеканал НТВ, это в понедельник заявил глава ДНР Александр Захарченко. Павлов погиб при взрыве в лифте многоэтажного дома в Донецке, где он жил с семьей.

«На сегодняшний момент проводятся следственные мероприятия, которые позволят нам выяснить не только того, кто заказал, мы уже, кстати, об этом знаем, а кто исполнил это убийство. Никакой пощады вам не будет, поверьте», – заявил Захарченко.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. В ДНР подозревают в организации покушения украинскую диверсионную группу. В Донецке после покушения был ужесточен антитеррористический режим.