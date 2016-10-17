В Абхазии взрыв у телерадиокомпании квалифицировали как теракт

Власти непризнанной Абхазии считают взрыв на территории Абхазской телерадиокомпании попыткой теракта. Это ТАСС сообщил начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации президента республики Алхас Гагулия. По его данным, кроме смертника никто не пострадал. На совещании у президента Рауля Хаджимбы силовым структурам было поручено усилить охрану социально значимых объектов. Пока, по словам чиновника, «обстановка в Сухуми в целом спокойная, паники нет».

По факту возбуждено уголовное дело. По оценке следствия, мощность взрывного устройства составила около 200 г в тротиловом эквиваленте, оно было начинено поражающими элементами. Самоподрыв неизвестный совершил около 7 часов мск.