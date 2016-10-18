Россия и Сирия прекратили удары по Алеппо

Российские Воздушно-космические силы и ВВС Сирии досрочно прекращают авиаудары для введения 20 октября гуманитарной паузы в Алеппо, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня с 10 часов утра прекращаются удары авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо. Досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения гуманитарной паузы 20 октября», – сказал Шойгу.

Он обратился к другим странам с просьбой убедить лидеров боевиков прекратить боевые действия и покинуть город. Шойгу заявил, что сирийские войска будут отведены, чтобы позволить боевикам с оружием покинуть восточный Алеппо по двум специально созданным коридорам. «Первому – по дороге "Кастелло", второму – в районе рынка Сук-Эль-Хай», – уточнил Шойгу.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил, что 20 октября с 8.00 до 16.00 в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза, для чего на это время ВКС России и сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов авиацией и ведение огня из других видов оружия.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини положительно оценила решение России ввести восьмичасовую гуманитарную паузу в Алеппо, а представитель генсека ООН Стефан Дюжарик заявил, что восьмичасовой гуманитарной паузы окажется недостаточно для доставки необходимой помощи.