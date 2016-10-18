В новые санкционные списки Украины попали 682 человека

Более 680 граждан Украины, России и других стран внесены в списки персональных санкций в связи с ситуацией в Крыму и Донбассе. Списки опубликованы на сайте президента Украины в приложениях к указу № 467/2016, которым Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 сентября 2016 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В приложениях 1 и 3 указаны соответственно 347 и 335 подлежащих санкциям лиц.

Среди 335 физических лиц (приложение 3) – граждане Украины, лица, занимавшие и занимающие различные должности в самопровозглашенных республиках Донбасса, граждане России и Украины, занимающие должности в Крыму, представляющие Крым в центральных органах власти России, а также бывшие и действующие российские военнослужащие, которые, как утверждают составители списка, пребывали или пребывают в Донбассе.

Кроме того, в список включены высокопоставленные российские госчиновники, военачальники, бизнесмены и парламентарии. В частности, в списке лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас и сенатор Елена Мизулина.