Украина ввела новые санкции в отношении России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о вводе новых «персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении 365 физических и 167 юридических лиц. Об этом говорится на сайте президента Украины.

16 сентября решение о вводе новых санкций принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующие предложения по вводу санкций 31 августа этого года внесли правительство, служба безопасности и Нацбанк Украины.

Ограничения вводятся на один год.

Порошенко также поручил подготовить отдельное решение в отношении лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму России на территории Крыма. Перечень лиц, в отношении которых вводятся санкции, будет опубликован в ближайшее время.