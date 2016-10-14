Европейские дипломаты обсудят формы давления на Россию из-за ситуации в Сирии

В связи в боями в сирийском Алеппо в Евросоюзе заговорили о необходимости введения новых санкций против России, хотя еще летом число сторонников отмены санкций среди стран ЕС росло. Вопрос о новых санкциях будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС 17 октября, сообщают Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ). Речь может идти о персональных санкциях в отношении порядка 12 россиян, причем пока нет ясности, будут среди них только военные или еще и чиновники из администрации президента Путина. Вопрос обсуждается как минимум дипломатами Великобритании, Германии и Франции, утверждает высокопоставленный европейский дипломат, чьи слова приводит FT. Конкретных предложений по санкциям и персоналиям пока нет, но, если бомбардировки Алеппо будут продолжаться, вопросу уделят «серьезное внимание», утверждает WSJ со ссылкой на европейского дипломата.

«Действительно, 17 октября состоится очередное заседание совета ЕС по иностранным делам. Ситуация в Сирии стоит на повестке дня, и ожидается, что министры сделают выводы. Будем ждать, какими они будут», – сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы представительства ЕС в Москве в ответ на вопрос о возможности новых санкций. Важно сохранить возможность для политических переговоров, в любом случае решение должно быть принято единогласно 28 странами, на условиях анонимности цитирует «РИА Новости» собеседника в структурах ЕС.

Провал попытки Москвы и Вашингтона договориться о перемирии в Сирии в сентябре привел к тому, что ВКС России вместе с сирийскими войсками возобновили наступление в районе Алеппо. США и ЕС требуют от Москвы прекратить операцию, настаивая на том, что настоящей целью Москвы является разгром сил «умеренной оппозиции», что приводит и к многочисленным жертвам среди мирного населения. Москва, в свою очередь, винит Вашингтон в ударе по сирийской армии в окруженном боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство» городе Дейр аз-Зор и нежелании выполнить взятые на себя обязательства по отделению оппозиции от террористов вроде организации «Джебхат Фатах аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).

Мобилизация в Алеппо По словам замначальника Генштаба Сергея Рудского, в подконтрольной боевикам части Алеппо «Джебхат ан-Нусра» насильно мобилизовала 1000 человек, препятствует выходу мирных жителей и обстреливает западный Алеппо.

В Кремле заявили, что «не видят предмета для введения санкций», поскольку Россия единственная легитимно, по приглашению правительства Башара Асада, воюет с террористами в Сирии. Никаких официальных заявлений о подготовке введения санкций из-за Сирии не звучало, сказал в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Москве понимают, что санкции точно не отменят, вряд ли они будут даже ослаблены, несмотря на предшествующие разговоры, говорит человек, близкий к МИД России. Он не исключил, что в связи с сирийскими событиями Запад может «добавить в санкционный список с десяток имен». Однако в руководстве страны к этому «относятся спокойно», «привыкли к этому, поскольку живем в таком режиме с 2014 г.». «Не мы их вводили, к тому же ЕС теряет больше – $150 млрд против российских $50 млрд», – говорит он.

Европа не пойдет на новые санкции, уверен руководитель департамента исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии в немецком Совете по международным отношениям Штефан Майстер: «Брутальная политика Москвы в Сирии привела Европу в полное замешательство, поэтому этот вопрос активно обсуждается сейчас в Берлине, Париже и Лондоне. Однако единства по этому вопросу сейчас нет как в ЕС, так и, например, среди немецких партий, а кроме того, ЕС не является ключевым игроком в Сирии. Эти разговоры скорее готовят почву для того, чтобы продлить антироссийские санкции из-за Украины этой зимой». Санкции маловероятны, но игнорировать эти разговоры не стоит, соглашается директор по исследованиям английского центра European Leadership Network Лукаш Кулеса: «Россия активным образом помогает Асаду превращать Алеппо в руины, и разговоры о санкциях в европейских кулуарах – прямое следствие этого, способ выразить свое глубокое с этим несогласие. Вряд ли Европа дойдет до санкций, однако Москва должна понять, что за Алеппо, даже если она его и захватит, уже платит очень серьезным ухудшением отношений с ЕС».