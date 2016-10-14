Международные отношения
Статья опубликована в № 4182 от 14.10.2016 под заголовком: И снова санкции

Европейские дипломаты обсудят формы давления на Россию из-за ситуации в Сирии

Новые санкции не введут, но могут продлить старые, считают эксперты
Бои в Алеппо могут стать поводом для продления антироссийских санкций
Бои в Алеппо могут стать поводом для продления антироссийских санкций
Khalil Ashawi / REUTERS

В связи в боями в сирийском Алеппо в Евросоюзе заговорили о необходимости введения новых санкций против России, хотя еще летом число сторонников отмены санкций среди стран ЕС росло. Вопрос о новых санкциях будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС 17 октября, сообщают Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ). Речь может идти о персональных санкциях в отношении порядка 12 россиян, причем пока нет ясности, будут среди них только военные или еще и чиновники из администрации президента Путина. Вопрос обсуждается как минимум дипломатами Великобритании, Германии и Франции, утверждает высокопоставленный европейский дипломат, чьи слова приводит FT. Конкретных предложений по санкциям и персоналиям пока нет, но, если бомбардировки Алеппо будут продолжаться, вопросу уделят «серьезное внимание», утверждает WSJ со ссылкой на европейского дипломата.

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«Действительно, 17 октября состоится очередное заседание совета ЕС по иностранным делам. Ситуация в Сирии стоит на повестке дня, и ожидается, что министры сделают выводы. Будем ждать, какими они будут», – сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы представительства ЕС в Москве в ответ на вопрос о возможности новых санкций. Важно сохранить возможность для политических переговоров, в любом случае решение должно быть принято единогласно 28 странами, на условиях анонимности цитирует «РИА Новости» собеседника в структурах ЕС.

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Провал попытки Москвы и Вашингтона договориться о перемирии в Сирии в сентябре привел к тому, что ВКС России вместе с сирийскими войсками возобновили наступление в районе Алеппо. США и ЕС требуют от Москвы прекратить операцию, настаивая на том, что настоящей целью Москвы является разгром сил «умеренной оппозиции», что приводит и к многочисленным жертвам среди мирного населения. Москва, в свою очередь, винит Вашингтон в ударе по сирийской армии в окруженном боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство» городе Дейр аз-Зор и нежелании выполнить взятые на себя обязательства по отделению оппозиции от террористов вроде организации «Джебхат Фатах аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).

Мобилизация в Алеппо

По словам замначальника Генштаба Сергея Рудского, в подконтрольной боевикам части Алеппо «Джебхат ан-Нусра» насильно мобилизовала 1000 человек, препятствует выходу мирных жителей и обстреливает западный Алеппо.

В Кремле заявили, что «не видят предмета для введения санкций», поскольку Россия единственная легитимно, по приглашению правительства Башара Асада, воюет с террористами в Сирии. Никаких официальных заявлений о подготовке введения санкций из-за Сирии не звучало, сказал в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Москве понимают, что санкции точно не отменят, вряд ли они будут даже ослаблены, несмотря на предшествующие разговоры, говорит человек, близкий к МИД России. Он не исключил, что в связи с сирийскими событиями Запад может «добавить в санкционный список с десяток имен». Однако в руководстве страны к этому «относятся спокойно», «привыкли к этому, поскольку живем в таком режиме с 2014 г.». «Не мы их вводили, к тому же ЕС теряет больше – $150 млрд против российских $50 млрд», – говорит он.

В Европе обсуждают введение новых антироссийских санкций за Алеппо

Европа не пойдет на новые санкции, уверен руководитель департамента исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии в немецком Совете по международным отношениям Штефан Майстер: «Брутальная политика Москвы в Сирии привела Европу в полное замешательство, поэтому этот вопрос активно обсуждается сейчас в Берлине, Париже и Лондоне. Однако единства по этому вопросу сейчас нет как в ЕС, так и, например, среди немецких партий, а кроме того, ЕС не является ключевым игроком в Сирии. Эти разговоры скорее готовят почву для того, чтобы продлить антироссийские санкции из-за Украины этой зимой». Санкции маловероятны, но игнорировать эти разговоры не стоит, соглашается директор по исследованиям английского центра European Leadership Network Лукаш Кулеса: «Россия активным образом помогает Асаду превращать Алеппо в руины, и разговоры о санкциях в европейских кулуарах – прямое следствие этого, способ выразить свое глубокое с этим несогласие. Вряд ли Европа дойдет до санкций, однако Москва должна понять, что за Алеппо, даже если она его и захватит, уже платит очень серьезным ухудшением отношений с ЕС».

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