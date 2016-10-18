Песков: Влияние России в Донбассе не безгранично

Влияние России на повстанцев Донбасса существует, но оно не безгранично, заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Россия обладает влиянием на представителей Донбасса, но это влияние не безгранично», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва поддерживать или успокаивать руководство ДНР, которое назвало убийство одного из лидеров ополченцев, Арсения Павлова, объявлением войны со стороны Киева.

Накануне глава ДНР Александр Захарченко заявил, что президент Украины Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил войну. Это заявление было сделано в связи с гибелью гражданина России Арсена Павлова, командира батальона ополчения «Спарта» самопровозглашенной ДНР, известного по позывному Моторола. Павлов был в воскресенье убит при взрыве в лифте в подъезде дома, где он проживал с семьей.

В ответ на просьбу прокомментировать эти слова Песков заметил, что не является пресс-секретарем Захарченко, подчеркнув, что поддержка одного из лидеров ополчения Донбасса – Моторолы относится к общественному мнению граждан России и не носит официальный характер.

«Есть общественное мнение. Общественное мнение чутко реагирует на те или иные события, на роль тех или иных людей. Это не является официальной позицией, это не является отражением официальной линии. Это атрибут свободного плюралистического общества, которому кто-то или импонирует, или нет. Что-то или кто-то», – сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли «прославление» в обществе фигуры Моторолы позицией России и будут ли ему присвоены государственные награды.

«В данном случае это такая солидарность с жителями Донбасса, которые подверглись таким провокационным действиям, конечно, вполне объяснима с точки зрения российского общественного мнения», – добавил пресс-секретарь главы государства.