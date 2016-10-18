Следователь разрешил Никите Белых жениться в сизо

Следователь разрешил бывшему губернатору Кировской области Никите Белых жениться в сизо. Это «РИА Новости» сообщила зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, следователь дал разрешение на бракосочетание некоторое время назад, затем проходила бюрократическая процедура согласования формальности, день свадьбы уже назначен, но Белых дату не называет, чтобы журналисты не вмешивались в его личную жизнь.

О планах Белых жениться стало известно этим летом, эту информацию подтверждал его адвокат Вадим Прохоров. «Комсомольская правда» со ссылкой на источники называла имя невесты – Катрин Рейферт. В конце июля член ОНК Елена Абдуллаева говорила «Вести.ру», что жениться арестованный не сможет, у него нет разрешения. Регистрация брака дает право арестованному на свидания с супругом или супругой.

Губернатор Кировской области Никита Белых был задержан 24 июня 2016 г. в одном из ресторанов Москвы. По версии следствия, его взяли с поличным. Он обвиняется в получении 400 000 евро взятки за покровительство АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Адвокат Сергей Тетерин говорил, что его клиент получил не взятку, а «спонсорскую помощь во внебюджетный городской фонд для реконструкции объектов в Кировской области». Белых находится в сизо «Лефортово». 28 июля президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.