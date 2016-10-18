Патриарх Кирилл встретился с королевой Елизаветой II

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник встречался в Букингемском дворце в Лондоне с королевой Елизаветой II. Встреча с королевой прошла в закрытом режиме.

Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков рассказал ранее «РИА Новости», что в рамках встречи с королевой патриарх обсудит положение христиан на Ближнем Востоке и в Европе.

Волков отметил, что в РПЦ надеются, что встреча пройдет плодотворно. «Мы рассчитываем, что эта встреча принесет ощутимые плоды и для выстраивания отношений между нашими народами, поскольку и Церковь, и монархия является основой для сохранения традиционных ценностей, которые, к сожалению, сейчас в глазах многих людей теряют свое значение», — сказал Волков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится в Великобритании с четырехдневным визитом. Встреча с Елизаветой станет завершающей эту поездку. После аудиенции у королевы патриарх встретится с архиепископом Кентерберийский Джастином Уэлби.