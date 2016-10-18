В Минэкономразвития прокомментировали расширение Украиной санкций

В Минэкономразвития России заявили, что продление Украиной ранее введенных санкций и расширение списка лиц, подпавших под них, не будет иметь серьезных последствий для российской экономики. Это связано с тем, объяснили «РИА Новости» в ведомстве, что связи между компаниями двух стран уже давно разорваны.

«Торгово-экономическое сотрудничество России и Украины в современных условиях имеет устойчивую ниспадающую направленность», - добавили в министерстве.

В понедельник Украина расширила список санкций до почти 700 человек, а также более 270 юрлиц. Также в списке оказались российские компании и платежные системы.