Полиция задержала захватившего 15 заложников в брюссельском супермаркете

В одном из супермаркетов Брюсселя - Carrefour - неизвестный мужчина взял в заложники 15 человек, передают бельгийские СМИ. По информации Soir, нападавший вооружен ножом, никаких требований он не выдвигал.

По данным VRT, магазин находится в брюссельской коммуне Форе. Мужчина захватил заложников после провалившейся попытки ограбления магазина.

Reuters со ссылкой на телеканал RTBF передал, что преступник задержан. Над местом происшествия кружит вертолет. О состоянии заложников не сообщается.