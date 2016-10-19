Эквадор отключил Интернет Ассанжу ради невмешательства в иностранные выборы

МИД Эквадора подтвердил, что правительство решило временно ограничить доступ в Интернет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который с лета 2012 г. живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Как передает USA Today со ссылкой на AP, решение Эквадора предоставить Ассанжу убежище остается в силе, но отключение его от интернет-связи связано с нежеланием страны вмешиваться в иностранные выборные кампании. Также МИД заявил, что в этой ситуации правительство действует от собственного имени и не поддается никакому влиянию извне. Предать ситуацию огласке решили исключительно в WikiLeaks. Ведомство также заверило, что ограничения, наложенные на Ассанжа, не помешают журналистской деятельности его проекта.

17 октября проект WikiLeaks сообщил в Twitter, что некое государство 15 октября отключило Ассанжу доступ в интернет. В связи с этим участники проекта «приняли соответствующие меры». От связи Ассанжа отключили вскоре после публикации текстов платных выступлений Хиллари Клинтон для Goldman Sachs, которые избирательный штаб политика отказывался выкладывать во всеобщий доступ.

В микроблоге WikiLeaks были высказаны подозрения, что госсекретарь США Джон Керри имел возможность попросить Эквадор помешать Ассанжу публиковать документы, связанные с Клинтон. Представитель Госдепартамента Джон Кирби отрицал это, но добавил, что в Вашингтоне деятельность WikiLeaks давно вызывает озабоченность.