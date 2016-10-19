Песков: Переговоры с Японией по Курилам требуют тишины

Россия и Япония ведут переговоры по территориальному вопросу, однако они не терпят шума и спешки, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается островной проблемы, здесь тоже ведутся консультации, они сложные, они не терпят шума, не терпят каких-либо "инъекций". Это очень кропотливая работа, которая требует большого терпения», - сказал Песков. Он отметил, что в настоящее время Москва и Токио «концентрируются на плане экономического развития».

«Вы знаете, что существует набор конкретных приоритетных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Это вызывает наше удовлетворение. В Москве готовы и полны решимости дальше идти по пути развития, структуризации, повышения эффективности нашего торгово-экономического сотрудничества, что мы и будет делать», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На этой неделе японское деловое издание Nikkei написало, что Япония рассматривает вариант создания совместной с Россией администрации на южнокурильских островах Кунашир и Итуруп, рассчитывая вернуть под контроль меньшие по размеру Шикотан и группу островов Хабомаи. По данным издания, убедить Владимира Путина начать переговоры на эту тему японский премьер Синдзо Абэ намеревается во время запланированного на декабрь визита президента России в родную для Абэ префектуру Ямагути.

МИД Японии эту информацию опроверг, настаивая на неизменности своей позиции: мирный договор только после решения вопроса о владении четырьмя северными островами. Песков на вопрос «Ведомостей» о том, обсуждается ли возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи и введения совместной администрации на Кунашире и Итурупе, ранее ответил отрицательно.