В Кремле не готовы комментировать обращение к Путину о помиловании Пичугина

В Кремле знакомы с публикацией в СМИ обращения о помиловании к президенту России матери осужденного на пожизненный срок бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, но пока не сформулировали своего отношения.

«Нам известно, что такое обращение опубликовано в одной из газет», - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алла Пичугина, 77-летняя мать Пичугина, отбывающего пожизненное заключение, обратилась к Путину с просьбой о помиловании. «Мой сын не играл и не играет ни в какие политические игры. Это не его. Он не борец с системой. Он очень частный и непубличный человек, который не собирался и не собирается с кем-либо воевать и судиться, а уж тем более заниматься политикой», - написала она в открытом письме, опубликованном в «Новой газете».

Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа был осужден за несколько убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Пичугина уверена, что сын «виноват только одним фактом своей трудовой биографии — ему довелось работать в компании ЮКОС». Она отмечает, что он был приговорен «в отсутствие доказательств, с подтасовкой фактов и свидетельств, с неимоверным давлением на присяжных».