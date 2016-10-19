Путин прибыл в Берлин на встречу "нормандской четверки"

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин для участия во встрече «нормандской четверки», а также обсуждения ситуации в Сирии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил утром, что завершения переговоров не следует ожидать в среду. «До полуночи не закончим», - сказал он журналистам.

Последний раз лидеры «нормандской четверки» собрались в таком формате год назад в Париже. Кроме того, это станет первой встречей Путина и Олланда с момента отмены визита президента России во Францию, планировавшегося в октябре.