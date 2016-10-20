России нужны на Кубе пункты заходы для флота – «Интерфакс»

Москва не ведет переговоры с Гаваной о восстановлении на Кубе российской военной базы, сказал «Интерфаксу» источник в МИДе. «Военных баз у нас в Латинской Америке нет, мы их не открываем и переговоров на эту тему не ведем, в том числе с Кубой. Новые базы мы открывать не будем, но для нашего флота требуются пункты захода», – заявил он.

«В порт заходит корабль, его там обслуживают, и потом он выходит и идет дальше по заданию. Там нет ничего, что предполагает размещение наших войск, наших специалистов, которые бы этим занимались. Это все делают кубинцы», – сказал дипломат. По его словам, «работа нашего дальнего флота требует в неких точках пункты для захода, для пополнения запасов, отдыха экипажа, набора воды и продовольствия, заправки топлива». «И такое сотрудничество у нас есть, в данном случае с Кубой. Такая практика имеется, и в этом нет ничего нового», – добавил он.

Что касается всех российских военных баз, российское руководство четко обозначило позицию по этому вопросу, и этой позицией МИД руководствуется. «Никаких иных принципиальных вводных установок нет», – добавил представитель ведомства.

Ранее замминистра обороны Николай Панков говорил в Госдуме, что рассматривается вопрос о восстановлении российского военного присутствия на «дальних подступах» – на Кубе и во Вьетнаме рассматривается.