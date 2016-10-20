СМИ узнали имя россиянина, задержанного в Праге по подозрению во взломе LinkedIn

Россиянина, задержанного в Праге по подозрению в причастности к хакерским атакам в США, зовут Евгений Никулин, пишет «Настоящее время» со ссылкой на документы. Он родился в 1987 г.

Издание нашло аккаунт в Instagram, предположительно принадлежащий Никулину.

«Часы, ботинки и автомобиль (Mercedes AMG GLE63 от московского тюнингового ателье TopCar), запечатленные на полицейской видеозаписи задержания, аналогичны авто и аксессуарам, фотографиями которых неоднократно делился обладатель популярного инстаграм-аккаунта i.tak.soidet (43 600 подписчиков), заполненного снимками дорогих авто», – пишет «Настоящее время».

Напомним, задержанный в Праге россиянин подозревается во взломе аккаунтов социальной сети LinkedIn в 2012 г.