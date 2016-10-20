Росстандарт поддержит создание организации «Сделано в России» для продвижения отечественных товаров

Организации, в том числе государственные структуры, поддержали создание автономной некоммерческой организации (АНО) «Сделано в России», целью которой станет продвижение товаров на внутреннем и внешнем рынках. Как сообщает ТАСС, соглашение о сотрудничестве подписали Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт, входит в структуру Минпромторга) и агентство «Национальный бренд «Сделано в России». Также партнерами проекта по созданию национального бренда еще с июля 2015 г. являются Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР, входит в Российский экспортный центр), Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Совет муфтиев России, Ассоциация брендинговых компаний России, представители малого и среднего бизнеса.

Гендиректор агентства «Национальный бренд» Михаил Садченков напомнил, что «государство за последние несколько лет сделало огромный рывок в мерах поддержки российских производителей и несырьевого экспорта, однако все эти усилия были сосредоточены в рамках финансовой поддержки», но не в маркетинге или продвижении этой продукции. Теперь маркетингом займется созданное АНО, причем процедура сертификации для получения марки «Сделано в России» и ее использование будут бесплатными.