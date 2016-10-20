Памятник князю Владимиру полностью собран

На Боровицкой площади Кремля полностью собран памятник князю Владимиру. Как сказал агентству «Москва» исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, сейчас рабочие зачищают швы на статуе и наносят патину. В среду к памятнику приварили часть плаща.

«Рассматриваются различные варианты того, как открыть памятник. Но накрывать его полностью тканью, скорее всего, не будут. Мы хотим предложить укрыть только лишь постамент с надписью», « сказал Кононов. Ранее сообщалось, что монумент будет закрыт коробом до самого открытия 4 ноября. Установка памятника началась в ночь на 16 октября.