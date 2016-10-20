Песков: Путин согласился на полицейскую миссию ОБСЕ в Донбассе

На встрече «нормандской четверки» в Брюсселе президент России Владимир Путин в целом согласился на размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе, предложив использовать председательство Германии в ОБСЕ для проработки этого вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вооруженная, полицейская миссия ОБСЕ... Ее можно называть как угодно. В целом на размещение такой миссии Путин в ходе переговоров согласился. И есть общее понимание. В данной ситуации Владимир Путин говорил о необходимости использовать нынешнее председательство Германии в ОБСЕ для того, чтобы активизировать проработку этого вопроса», - заявил Песков в четверг журналистам.

По словам пресс-секретаря главы государства, «есть понимание о позитивности такого размещения (миссии ОБСЕ)».

Всместе с этим Песков отметил, что «прошел год с момента встречи в Париже, и мы не могли похвастаться, что это был результативный год, хотя весь год не прерывалась работа на экспертном уровне». «Реализация Минских соглашений весь этот год буксовала на месте», - подчеркнул он, отметив, что свои обязательства не выполняла именно Украина.