В России смертность в больницах увеличилась из-за сокращения коек

Смертность в 2016 г. увеличивается из-за сокращения больничных коек, сообщает РБК со ссылкой на доклад фонда «Здоровье». В 2015 г. в российских больницах умерло на 24 000 человек больше, чем годом ранее.

За прошлый год была ликвидирована 41 000 коек, а с 2013 г. — более 100 000, приводит данные директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, добавив, что из-за этого большое количество пациентов несвоевременно попадают в больницу.

Самые серьезные проблемы с нехваткой коек — в сельской местности, утверждают эксперты. На селе в первую очередь сокращались специализированные лечебные места: кардиологические, неврологические и пульмонологические.

Наибольший рост летальности, говорится в докладе, продемонстрировали 10 регионов: Мурманская (+0,28), Курская (+0,26), Пензенская области (+0,24), Карелия (+0,22), Пермский край (+0,22), Волгоградская область (+0,21), Марий Эл (+0,21), Нижегородская (+0,20), Тюменская области (+0,19) и Краснодарский край (+0,19).

Регионы, демонстрирующие положительную динамику, тоже есть, замечают в фонде. Улучшения показателей добились в Чукотском автономном округе (-0,25), Калининградской (-0,09), Тамбовской (-0,08), Магаданской областях (-0,06), Ингушетии (-0,05), Москве (-0,04), Санкт-Петербурге (-0,03), Астраханской области (-0,01), Чечне (-0,01), Тыве (-0,01). В этих регионах, подчеркивают в фонде, в 2015 г. росло количество госпитализированных пациентов. В Санкт-Петербурге их число увеличилось на 66 000.

В Минздраве не отрицают рост смертности в больницах, но он не связан с сокращением госпитализаций. Об этом РБК заявили в пресс-службе ведомства.