Минздрав объяснил последнее место России в рейтинге здравоохранения

Россия попала на последнее место в международном рейтинге эффективности систем здравоохранения Bloomberg из-за того, что агентство использовало устаревшие данные по смертности в России, заявили в Минздраве.

«Прежде всего необходимо отметить, что рейтинг эффективности систем здравоохранения, опубликованный Bloomberg, основывается на данных за 2014 г., которые существенно отличаются от сегодняшней картины дня», - заявил «Интерфаксу» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

По его словам, продолжительность жизни в России по сравнению с 2014 г. выросла и составляет не 70,37 г., а 72,06 г. Кроме того, не соответствуют действительности данные о доле расходов на здравоохранение: составители рейтинга, отметил Салагай, использовали цифру в 7,07% ВВП, «в то время как она не превышает 5,7% ВВП».

"Если бы в рейтинге были учтены эти данные, то занимаемое место было бы иным", - подчеркнул представитель Минздрава.

Чиновник привел результаты другого исследования в области здравоохранения, опубликованные в авторитетном журнале Lancet в августе 2015 г. Международная группа ученых давала оценку ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ). Россия в этом исследовании по приросту ОПЖ и ОПЗЖ у мужчин оказалась на четвертом и пятом месте из 188. По его словам, «таких результатов удалось добиться в том числе благодаря существенному снижению смертности от основных причин, а также рекордному для нашей страны снижению младенческой и материнской смертности».

В четверг стало известно, что Россия заняла последнее, 55-е место в международном рейтинге эффективности систем здравоохранения, составленном агентством Bloomberg. В рейтинг включались страны, где проживает более 5 млн человек. Первые места заняли Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония, а в конце списка по соседству с Россией оказались Бразилия, Азербайджан, Колумбия, Иордания и США. В рейтинге учитывались три показателя: продолжительность жизни, абсолютные и относительные расходы на здравоохранение.