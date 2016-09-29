Россия заняла последнее место в рейтинге систем здравоохранения по версии Bloomberg

Агентство Bloomberg составило рейтинг эффективности систем здравоохранения. При его составлении учитывались средняя продолжительность жизни и расходы на здравоохранение.

Всего в списке 55 стран. Россия заняла в нем последнее место – в нашей стране на медицину выделяется 7,1% от ВВП при средней продолжительности жизни 70,4 года. В прошлом году Россия занимала в рейтинге эту же строчку.

В числе последних также оказались Бразилия, сохранившая 54-е место, Азербайджан и Колумбия, потерявшие за год по пять позиций и занявшие 53-е и 52-е места соотвественно, Иордания, поднявшаяся на две позиции – до 51-го места, а также США.

Американская медицина за год опустилась на одну строчку. В США на здравоохранение выделяется 17,1% от ВВП, а средняя продолжительность жизни составляет 78,9 года.

Возглавляет рейтинг, как и в прошлом году, Гонконг, где люди в среднем живут до 84 лет, при том что на медицину выделяется только 5,4% от ВВП. Вторую строчку сохранил за собой Сингапур (82,7 года, 4,9% от ВВП). Замыкает тройку лидеров Испания, поднявшаяся за год на пять позиций (83,8 года, 9% от ВВП).

В первую десятку также вошли Северная Корея, Япония, Италия, Израиль, Чили, Объединенные Арабские Эмираты и Австралия.