Москва отказала Киеву в передаче режиссера Олега Сенцова

Москва отказала Киеву в передаче осужденного на территории России украинца Олега Сенцова, заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов. Об этом он написал на странице в Facebook.

Северо-Кавказский окружной военный суд России в августе 2015 г. признал Олега Сенцова и Александра Кольченко виновными в создании в Крыму террористического сообщества, в совершении двух терактов и подготовке еще одного, а также в попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении оружия. Сенцов был приговорен к 20 годам колонии, Кольченко - к 10 годам лишения свободы.

В начале мая текущего года Сенцов и Кольченко заполнили документы для экстрадиции на Украину.

1 июня Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы на приговор Сенцову и Кольченко.