Минтруд: Безработные должны платить сбор в 20 000 рублей в год

Сбор с неработающих граждан, который еще называют «налогом на тунеядцев», должен быть зафиксирован в размере 20 000 руб., заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

«Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11 700 руб. Если человек "в тени", за него взнос в фонд ОМС платит субъект России. В среднем в регионах – 8000-9000. Итого 20 000 в год, для начала», - сказал Топилин.

Министр объяснил, что в ведомстве хотят выявит тех, которые «ничего не платят, ни в чем не участвуют», добавив, что «это нормально, маловато даже». Топилин подчеркнул, что сбор с неработающих граждан должен взиматься только с лиц трудоспособного возраста, заявив, что пока нет ясности, когда может появиться соответствующий законопроект.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовит законопроект, обязывающий официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами. По словам вице-премьера Ольги Голодец, всего в России 7 млн человек потенциально оказываются «в тени»: это трудоспособные граждане, которые официально не работают, не платят взносы в социальные фонды, но пользуются услугами в рамках ОМС. Однако в пресс-службе правительства России «Интерфаксу» тогда заявили об отсутствии законопроекта о налоге на неработающих.

По ее словам, законопроект пока только разрабатывается, форма платежа обсуждается. Официально в России зарегистрировано около 890 000 безработных (по данным Минтруда).