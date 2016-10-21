Английский суд подтвердил взыскание 15 млрд рублей с экс-руководителя НПО «Космос» в пользу Банка Москвы

Коммерческий суд отделения королевской скамьи Высокого суда правосудия Англии и Уэльса признал законными три решения Мещанского суда Москвы о взыскании в пользу Банка Москвы 15 млрд руб. с бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом пишет «Коммерсантъ», особо подчеркивая, что подобные решения принимаются редко в Великобритании. Банк намерен возместить долги ответчика за счет его имущества, арестованного сразу в нескольких странах, исполняться решения судов будут на территории Великобритании. Адвокаты Чернякова собираются обжаловать решение коммерческого суда.

Юристы Банка Москвы подали иск против Чернякова в ноябре 2015 г. Банк пытается взыскать с бизнесмена компенсации за многомиллиардные кредиты, выданные ООО «НПО "Космос" и ООО "СУ "Космос-М" под личное поручительство предпринимателя. В частности, в 2011 г. Черняков получил от Банка Москвы более 11 млрд руб. на пополнение оборотных средств НПО "Космос", строившего тогда Алабяно-Балтийский тоннель в Москве.

Английский суд рассматривал дело в упрощенном порядке, иначе бы процесс мог растянуться на несколько лет. Доводы адвокатов Чернякова о том, что он подписывал кредитные договоры с банком под принуждением и что в России нет беспристрастного судебного разбирательства, суд отверг. По мнению суда, эти доводы были придуманы, «чтобы скрыть истинное положение вещей». Юристы Банка Москвы как выигравшая сторона намерены взыскать с Андрея Чернякова еще и судебные издержки, понесенные по данному процессу.

В рамках тяжбы было арестовано имущество ответчика. Как сообщалось ранее, в список замороженных активов попали 15 офшорных компаний, личные счета Чернякова в английском банке Altus Investment Management Limited, немецких Berliner Bank и DKB Bank, швейцарском UBS и австрийском UniCredt Bank Austria. Также арестована недвижимость и его имущество, в том числе вилла Подерино во Флоренции, земля в деревне Реутово Калужской области, квартира в Дубае, офис на Кипре, причальная стенка в порту Мирабелло в итальянской Специи, а также недвижимость на Сицилии и в Германии. Под арест попали также драгоценности жены Чернякова Анастасии Ероховой на 200 000 евро. Заморожены и ее активы на сумму до 6 млн евро.