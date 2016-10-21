Шакро Молодой распределял деньги между всем российским криминалитетом

Захарий Калашов (Шакро Молодой) распределял между участниками преступного сообщества России криминальные деньги, говорится в материалах уголовного дела. Об этом сообщает «РИА Новости».

Из документов по делу сообщается, что Шакро Молодой отдавал «обязательные для исполнения руководителями и участниками ОПС распоряжения и указания, обеспечивал и планировал финансирование преступной деятельности сообщества из различных источников». Лидером одного из таких подразделений, считает следствие, был Андрей Кочуйков («Итальянец»).

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что возбужденное следственным управлением ФСБ уголовное дело об организации преступного сообщества вором в законе Захарием Калашовым является уникальным в своем роде — в его материалах впервые в истории отечественной юриспруденции было введено понятие «лидер преступного сообщества России».