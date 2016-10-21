Депутаты Рады вдвое подняли себе зарплаты

Депутаты Верховной рады одобрили в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год. Документ предусматривает повышение депутатских окладов вдвое.

«Поднимать заработную плату народным депутатам в то время, когда социальные стандарты на Украине крайне низкие, а большинство граждан едва выживает - это верх цинизма нынешней власти», - прокомментировал принятие законопроекта депутат от фракции «Оппозиционный блок» Игорь Шурма. Он призвал отменить данный пункт законопроекта.

20 октября парламент принял постановление о выводах и предложениях к проекту закона о бюджете. Согласно постановлению, повышение должностных окладов депутатов может произойти не в 2017 г., а уже через 10 дней - с 1 ноября. В случае повышения спикер парламента будет получать 48 000 гривен ($1850), его заместители по $1600, а оклад 450 депутатов составит 36 000 гривен каждый (около $1400)».

Минимальная зарплата на Украине на данный момент составляет 1450 гривен ($56), а средняя - 4200 гривен ($163).