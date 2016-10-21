Савченко призвала Порошенко уступить президентское кресло Януковичу

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что президент страны Петр Порошенко должен извиниться перед бывшим главой государства Виктором Януковичем и уступить ему президентское кресло.

«Что касается сильной украинской дипломатии... После таких переговоров Петр Алексеевич должен просто извиниться перед Виктором Федоровичем, пригласить его в Украину и уступить свое кресло», – сказала Савченко в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале «1+1».

Аудитория ток-шоу встретила слова Савченко аплодисментами.