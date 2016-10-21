Минюст России отказал Киеву в выдаче Сенцова

Минюст России в первой декаде октября уведомил власти Украины о том, что выдача режиссера Олега Сенцова, осужденного за террористическую деятельность на российской территории, невозможна. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.

Министерство юстиции Украины было уведомлено об этом 7 октября, уточнили в российском министерстве.

Запрос украинской стороны о выдаче Сенцова на родину для отбывания наказания был отклонен из-за того, что осужденный имеет российское гражданство.

Сенцова задержали в 2014 г. в Крыму. В августе 2015 г. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы за создание в Крыму террористического сообщества.