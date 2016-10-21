Ми-8 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку на Ямале

Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. На борту вертолета находились 22 человека, передает ТАСС.

Авария произошла в 80 км от Нового Уренгоя в Пуровском районе. «Степень его разрушений и судьба пассажиров и членов экипажа устанавливается», - заявил источник. Он не уточнил, определено ли место посадки вертолета. «Он следовал из Ванкора в Новый Уренгой, вскоре связь с ним была утеряна», - добавил источник.

В Уральском региональном центре МЧС заявили, что Ми-8, предположительно, не вышел на связь.

«Командир воздушного суда вышел на связь и сообщил об аварийной посадке, есть выжившие, затем связь пропала», - сказал источник «Интерфакса».