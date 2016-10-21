Три человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Три человека получили ранения при аварийной посадке Ми-8 на Ямале, сообщает Росавиация.

«Командир вертолета Ми-8 авиакомпании "Скол" вышел на связь, сообщил о том, что вертолёт лежит на боку, есть трое пострадавших. Всего в вертолете находилось 22 пассажира и три члена экипажа», - говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс».

Место происшествия установлено. «В районе сложные метеоусловия, тёмное время суток. Вертолеты Росавиации готовы к началу спасательной операции и в ближайшее время вылетят к месту авиапроисшествия», - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что на Ямале не могут установить связь с вертолетом Ми-8, вовремя не прилетевшим из Ванкора в Уренгой. По данным собеседника агентства, на борту воздушного судна порядка 20 пассажиров.

Позже источник в экстренных службах уточнил, что «командир воздушного суда вышел на связь и сообщил об аварийной посадке, есть выжившие, затем связь пропала», сказал источник. По его данным, вертолет принадлежал авиакомпании «Скол» и выполнял вахтовый рейс.