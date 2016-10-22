Рябков обвинил США в намерении окончательно разрушить отношения с Россией

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что администрация США намерена окончательно разрушить отношения с Москвой. Таким образом он прокомментировал слова представителя Белого дома Джоша Эрнеста о том, что США могут расширить санкции в отношении России.

«Каковы союзники, таков и характер обсуждения с ними», – отметил Рябков. По его словам, для России эти заявления не стали новостью.

«Наверное, новым моментом является интенсивность, с которой повторяются эти заклинания про санкции. Я уже готов держать пари с кем угодно или сыграть в тотализатор на спор, что они каждый день и дальше будут про санкции говорить», – заключил дипломат.