Песков: лидеры «нормандской четверки» не нашли общего языка

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) на встрече в Берлине не нашли общего языка. «Общий язык проявляется не так часто, как хотелось бы. Его мало – общего языка», – сказал Песков в эфире программы «Вести в субботу» на ВГТРК.

В то же время он отметил, что «на данной стадии отсутствие общего языка хотя бы отчасти компенсирует готовность лидеров продолжать работу в формате "нормандской четверки", что само по себе чрезвычайно важно».

Песков также рассказал, на каких языках говорят главы государств на международных встречах. По его словам, президент Украины Петр Порошенко, «пытается говорить на трех языках».

«Он перескакивает почему-то на английский, все начинают вопросительно переглядываться, но переводчики филигранно реагируют, переводят это и на русский и на украинский. Какие-то фразы он говорит по-русски», – рассказал пресс-секретарь.

Владимир Путин, по словам Пескова, шутит по-немецки в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Франсуа Олландом он может переговорить на английском. Но отсутствие языковых барьеров, отметил Песков, не говорит о взаимопонимании.