Белоруссия заявила Украине протест после инцидента с самолетом «Белавиа»

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Украины в Минске Валерия Джигуна и вручило ему ноту протеста. В ней белорусская сторона заявила протест в связи с принудительным возвращением самолета авиакомпании «Белавиа» в аэропорт Киева.

«Белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат и издержек, вызванных действиями украинской стороны», – заявили в белорусском МИДе.

Как сообщалось ранее, самолет «Белавиа», на борту которого было 142 человека, вылетел 21 октября из Киева в Минск. Через несколько минут после взлета из Киева поступило требование вернуться. Лайнер совершил посадку в аэропорту вылета.

По данным украинского портала «Страна», самолет авиакомпании «Белавиа» вернули в аэропорт под угрозой поднять истребители из-за «известного антимайдановца» Армена Мартиросяна, уехавшего из Киева в Москву в 2014 г.