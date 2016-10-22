Дело в отношении зятя Сердюкова закрыто в связи с истечением срока давности

Расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Валерия Пузикова, зятя бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, закрыто в связи с истечением срока давности.

«Уголовное дело действительно прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности Валерия Пузикова и амнистией двух других фигурантов», – сообщил адвокат одного из фигурантов этого дела.

Дело расследовалось по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Инкриминируемое Пузикову преступление было совершено более шести лет назад.

ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны», замгендиректора которого являлся Пузиков, исполняло госконтракт по обеспечению органов военного управления Минобороны автотранспортом.

По версии следствия, Минобороны платило предприятию деньги за аренду автомобилей, которыми фактически не пользовалось. Сумма аренды за три года составила 8 млн руб.