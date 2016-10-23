Людей под завалами жилого дома в Рязани нет

Кинологи завершили обследование завалов на месте взрыва в жилом доме в Рязани, людей под ними нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, сегодня утром в одной из квартир жилого дома в Рязани произошел взрыв. По предварительным данным, погибли три человека, еще 15 пострадали. В качестве основной причины рассматривается утечка бытового газа.

В следственных органах уточнили, что угрозы последующего обрушения оставшихся этажей нет.