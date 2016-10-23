На Украине могут возбудить дело по факту смерти Моторолы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает необходимым возбудить уголовное дело по факту смерти одного из лидеров донецких ополченцев Арсена Павлова (Моторола).

«Согласно нормам права мы обязаны по каждому гражданину Украины и за каждое преступление на территории Украины проводить расследование. Я думаю, было бы уместно зарегистрировать производство по факту смерти», – сказал Матиос телеканалу «112 Украина».

Напомним, Павлов погиб вечером 16 октября в результате взрыва бомбы в лифте дома. Минобороны ДНР обвинило в покушении украинских диверсантов.