Керри выразил Лаврову обеспокоенность в связи с возобновлением ударов по Алеппо

Госсекретарь США в ходе телефонной беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Алеппо. Он «выразил обеспокоенность по поводу возобновления авиаударов и наземных атак на Алеппо сирийских правительственных войск и России», - рассказал в ходе регулярного брифинга официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Керри и Лавров, по словам Кирби, также поговорили важности продолжении многосторонней дискуссии в Женеве и поиске путей к прекращению насилия в регионе.

Лавров ранее возложил ответственность за атаки на Алеппо на незаконные вооруженные формирования.

Минобороны России заявило, что за последнюю неделю не наносило авиаударов по Алеппо. «В течение последних семи суток над Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России и ВВС Сирии. Самолеты не приближаются к городу и не наносят ударов. Для мирных жителей, покидающих восточные районы Алеппо, продолжают круглосуточно работать шесть гуманитарных коридоров, открыты пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи», - передает ТАСС слова официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.