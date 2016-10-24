Обама не решился на поставки сирийским повстанцам средств ПВО

«План Б» недавно обсуждался у президента на совещании по вопросам национальной безопасности на фоне активной операции в Алеппо сил Башара Асада и его союзников

По данным The Washington Post, в Вашингтоне не смогли спрогнозировать, как это сказалось бы на раскладе сил в Сирии

Администрация Барака Обамы рассматривала возможность отправить сирийским повстанцам вооружения, которые помогли бы им защититься от ударов ВКС России и ВС Сирии, стало известно The Washington Post. Эта возможность, известная как «План Б» (вариант на случай провала дипломатических усилий), недавно обсуждалась у президента на совещании по вопросам национальной безопасности на фоне активной операции в Алеппо сил Башара Асада и его союзников. Повстанцы просили средства противовоздушной обороны. Договоренности с союзниками исключали поставки им ПЗРК, которые могли легко перейти в руки террористов и использоваться для стрельбы по гражданским самолетам. Как компромиссный вариант обсуждались поставки отрядам оппозиции средств ПВО, которые можно перевозить на автоплатформах и которые невозможно хорошо замаскировать для использования в террористических целях.

По данным газеты, никакого решения так и не было принято. Это может означать, что в Белом доме усиливается скептическое отношение к перспективам программы ЦРУ по подготовке и снабжению оружием сирийских боевиков, целью которой было оказание давления на Асада. В Вашингтоне растут сомнения, что даже усиление этой программы поможет добиться смены власти в Сирии, поскольку в ситуацию вмешалась Москва. Источники газеты говорят, что, похоже, Обама склоняется к тому, чтобы оставить решение судьбы сирийской программы ЦРУ следующему президенту.

«План Б» продолжают поддерживать директор ЦРУ Джон Бреннан и глава Пентагона Эштон Картер. Недавно активно поддерживающий расширение помощи повстанцам госсекретарь Джон Керри высказал мнение, что рано или поздно новое оружие может привести к гибели российских военнослужащих, что выльется в новую конфронтацию с Москвой. С момента вмешательства России возникли огромные риски, сказал бывший сотрудник администрации президента, на ранних этапах участвовавший в обсуждении программы ЦРУ. Он назвал главным уроком этой истории вывод, что «если вы не принимаетесь действовать с самого начала, то вам почти непременно стоит ждать, что ситуация будет становиться все хуже, хуже и хуже».

Противники дополнительного вооружения повстанцев говорят, что в результате в Сирии только станет больше насилия, а расклад сил не изменится. Бездействие США может увеличить вероятность капитуляции восточного Алеппо и того, что десятки тысяч повстанцев, которых поддерживало ЦРУ, начнут искать других союзников и США потеряют рычаги воздействия на ситуацию.

Высокопоставленный американский источник издания заявил, что пора «безжалостно» оценить, являются ли до сих пор умеренными повстанцы, которых поддерживает ЦРУ. Также он хочет понять, позволит ли эта программа в итоге добиться каких-либо целей помимо активизации резни в Сирии, поскольку этим повстанцам противостоит превосходящий по силе противник, а на них самих все большее влияние начинают оказывать экстремисты. Сторонники программы поддержки считают, что усилия ЦРУ позволили создать вооруженные отряды умеренных повстанцев, которые в прошлом году были серьезной угрозой Асаду, в частности, речь идет о Свободной сирийской армии.

От официальных комментариев в Белом доме и ЦРУ отказались. Информированные о планах президента источники говорят, что на столе пока остаются все возможности, хотя Обама четко показал нежелание открыто использовать военные силы в Сирии. Высокопоставленный источник газеты в Белом доме заявил, что администрация будет настаивать на решениях, которые приведут к снижению уровня насилия в Алеппо и уменьшению страданий сирийского народа. США и их партнеры при этом продолжат поддерживать в Сирии оппозицию и гражданское общество таким образом, чтобы достижение этих целей приближалось.

На прошлой неделе The Washington Post писала, что Пентагон задумался о смене стратегии в Сирии из-за размещения там российских ПВО. В частности, обсуждалась вероятность смены стратегии, а именно замены полетов увеличением поставок вооружений курдам и повстанцам в Алеппо. Однако один из источников газеты заметил, что, несмотря на установку в Сирии российских систем С-300 и С-400, ничего сильно не изменилось. По его словам, безопасность в воздухе осталась примерно такой же, как и весь год до этого.

С утра 20 октября Россия и Сирия объявили в Алеппо гуманитарную паузу для оказании помощи жителям осажденной части города. Было объявлено об открытии гуманитарных коридоров для выхода из окружения мирного населения и боевиков, которые желают воспользоваться шансом на амнистию. Министр иностранных дел Сергей Лавров 21 октября заявил, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), которые, по данным Москвы, контролируют осажденную территорию, не хотят выходить из окружения и не дают это сделать другим.