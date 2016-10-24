Международные отношения

Обама не решился на поставки сирийским повстанцам средств ПВО

По данным The Washington Post, в Вашингтоне не смогли спрогнозировать, как это сказалось бы на раскладе сил в Сирии
«План Б» недавно обсуждался у президента на совещании по вопросам национальной безопасности на фоне активной операции в Алеппо сил Башара Асада и его союзников
«План Б» недавно обсуждался у президента на совещании по вопросам национальной безопасности на фоне активной операции в Алеппо сил Башара Асада и его союзников
Abdalrhman Ismail / Reuters

Администрация Барака Обамы рассматривала возможность отправить сирийским повстанцам вооружения, которые помогли бы им защититься от ударов ВКС России и ВС Сирии, стало известно The Washington Post. Эта возможность, известная как «План Б» (вариант на случай провала дипломатических усилий), недавно обсуждалась у президента на совещании по вопросам национальной безопасности на фоне активной операции в Алеппо сил Башара Асада и его союзников. Повстанцы просили средства противовоздушной обороны. Договоренности с союзниками исключали поставки им ПЗРК, которые могли легко перейти в руки террористов и использоваться для стрельбы по гражданским самолетам. Как компромиссный вариант обсуждались поставки отрядам оппозиции средств ПВО, которые можно перевозить на автоплатформах и которые невозможно хорошо замаскировать для использования в террористических целях.

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По данным газеты, никакого решения так и не было принято. Это может означать, что в Белом доме усиливается скептическое отношение к перспективам программы ЦРУ по подготовке и снабжению оружием сирийских боевиков, целью которой было оказание давления на Асада. В Вашингтоне растут сомнения, что даже усиление этой программы поможет добиться смены власти в Сирии, поскольку в ситуацию вмешалась Москва. Источники газеты говорят, что, похоже, Обама склоняется к тому, чтобы оставить решение судьбы сирийской программы ЦРУ следующему президенту.

«План Б» продолжают поддерживать директор ЦРУ Джон Бреннан и глава Пентагона Эштон Картер. Недавно активно поддерживающий расширение помощи повстанцам госсекретарь Джон Керри высказал мнение, что рано или поздно новое оружие может привести к гибели российских военнослужащих, что выльется в новую конфронтацию с Москвой. С момента вмешательства России возникли огромные риски, сказал бывший сотрудник администрации президента, на ранних этапах участвовавший в обсуждении программы ЦРУ. Он назвал главным уроком этой истории вывод, что «если вы не принимаетесь действовать с самого начала, то вам почти непременно стоит ждать, что ситуация будет становиться все хуже, хуже и хуже».

Противники дополнительного вооружения повстанцев говорят, что в результате в Сирии только станет больше насилия, а расклад сил не изменится. Бездействие США может увеличить вероятность капитуляции восточного Алеппо и того, что десятки тысяч повстанцев, которых поддерживало ЦРУ, начнут искать других союзников и США потеряют рычаги воздействия на ситуацию.

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Высокопоставленный американский источник издания заявил, что пора «безжалостно» оценить, являются ли до сих пор умеренными повстанцы, которых поддерживает ЦРУ. Также он хочет понять, позволит ли эта программа в итоге добиться каких-либо целей помимо активизации резни в Сирии, поскольку этим повстанцам противостоит превосходящий по силе противник, а на них самих все большее влияние начинают оказывать экстремисты. Сторонники программы поддержки считают, что усилия ЦРУ позволили создать вооруженные отряды умеренных повстанцев, которые в прошлом году были серьезной угрозой Асаду, в частности, речь идет о Свободной сирийской армии.

От официальных комментариев в Белом доме и ЦРУ отказались. Информированные о планах президента источники говорят, что на столе пока остаются все возможности, хотя Обама четко показал нежелание открыто использовать военные силы в Сирии. Высокопоставленный источник газеты в Белом доме заявил, что администрация будет настаивать на решениях, которые приведут к снижению уровня насилия в Алеппо и уменьшению страданий сирийского народа. США и их партнеры при этом продолжат поддерживать в Сирии оппозицию и гражданское общество таким образом, чтобы достижение этих целей приближалось.

На прошлой неделе The Washington Post писала, что Пентагон задумался о смене стратегии в Сирии из-за размещения там российских ПВО. В частности, обсуждалась вероятность смены стратегии, а именно замены полетов увеличением поставок вооружений курдам и повстанцам в Алеппо. Однако один из источников газеты заметил, что, несмотря на установку в Сирии российских систем С-300 и С-400, ничего сильно не изменилось. По его словам, безопасность в воздухе осталась примерно такой же, как и весь год до этого.

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С утра 20 октября Россия и Сирия объявили в Алеппо гуманитарную паузу для оказании помощи жителям осажденной части города. Было объявлено об открытии гуманитарных коридоров для выхода из окружения мирного населения и боевиков, которые желают воспользоваться шансом на амнистию. Министр иностранных дел Сергей Лавров 21 октября заявил, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), которые, по данным Москвы, контролируют осажденную территорию, не хотят выходить из окружения и не дают это сделать другим.

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Комментарии  ()
Lupus_
14:00 24.10.2016
А тем временем приходят новости, что проамериканских "борцов за демократию" активно поджаривают в южной части котла. )))
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