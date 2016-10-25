Wikileaks опубликовал еще более 3000 документов из переписки главы штаба Клинтон

Портал Wikileaks выложил в сеть очередную серию документов из переписки главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, сообщается на странице организации в Twitter. Речь идет более чем о 3000 документах, касающихся, в том числе, Украины и иранского досье.

Впервые переписка Подесты появилась на WikiLeaks 8 октября. Подеста и Клинтон обвинили Россию в причастности к хакерской атаке. Москва обвинения отвергает.